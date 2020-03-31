Горно-Алтайск, , 15:32 — REGNUM Власти Республики Алтай разработали дополнительные меры поддержки предприятий в наиболее пострадавших отраслях экономики в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в этот перечень вошли туризм, сельское хозяйство, сферы услуг, общепита и перевозок.

«Платежи по уже действующим кредитам будут перенесены на полгода, вводятся дополнительные возможности для реструктуризации и отсрочки платежей», — отметил глава республики Олег Хорохордин.

Для пострадавших предприятий также ввели кредит на 12 месяцев под 1% годовых.

Напомним, на территории Горного Алтая с сегодняшнего дня, 31 марта вводится режим самоизоляции. Чуть ранее, как сообщало ИА REGNUM, власти объявили об ограничениях для въезда в регион туристов. При этом подтверждённых случаев заражения новым вирусом здесь пока нет.

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