Ташкент, , 15:30 — REGNUM Карантинные службы Узбекистана и Китая подписали соглашение об экспорте арахиса в КНР, сообщили в пресс-службе государственной инспекции по карантину растений Узбекистана.

Соглашение позволяет организовать экспорт узбекистанского арахиса автомобильным и железнодорожным транспортом через третьи страны. Отмечается, что фитосанитарным требованиям Китая отвечают десять компаний.

Отметим, в январе-феврале 2020 года Узбекистан экспортировал арахис на $1,5 млн, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В прошлом году объем экспорта снизился на 37,1%, до $14,4 млн.

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