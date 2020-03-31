Москва, , 15:26 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не спасло бы индустрию от значительного понижения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса. Об этом на страницах международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заведующий центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков.

Напомним, 5−6 марта в Вене проходил саммит ОПЕК+, на котором обсуждались вопросы снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.

По оценкам экспертов, из-за эпидемии в апреле спрос на нефть снизился на 16−20 млн баррелей в сутки (то есть около 20% мирового спроса), а в целом за год — в 5 млн баррелей в сутки.

«Очевидно, что согласись ОПЕК+ снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в начале марта, это могло бы иметь лишь гомеопатический эффект. Товарные запасы нефти и нефтепродуктов всё равно росли бы очень быстро, и угрозу заполнения большинства легкодоступных нефтехранилищ можно было бы лишь отсрочить, но не предотвратить», — пишет Ермаков.

По итогам саммита члены ОПЕК+ не договорились о снижении добычи нефти, а крупнейшая по добыче нефти страна — Саудовская Аравия вышла из соглашения, чем начала ценовую войну на рынке.