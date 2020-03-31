Москва, , 15:26 — REGNUM В 2020 году по бизнес-модели госкорпорации развития ВЭБ. РФ нужно поддержать кредитование коммерческими банками не менее чем на 300 млрд рублей. Об этом 31 марта заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Шувалова, за пятилетие ВЭБ должен инвестировать около 3 трлн рублей, и в совокупности вместе с кредитным ресурсом коммерческих банков эта масса — около 10 трлн рублей. Это серьёзные средства.

«Эти проекты касаются газохимии, приобретения в лизинг газовозов, которые будут производиться и уже производятся на верфях «Звезда». Также настало время сосредоточиться на национальных целях развития. Это значимые проекты на федеральном уровне, они оцениваются больше чем в 10 трлн рублей», — пояснил глава ВЭБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭБ построил партнёрство с крупнейшими коммерческими банками — Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком.

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