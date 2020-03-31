Йошкар-Ола, , 15:25 — REGNUM В Марий Эл 30 марта поступила первая партия медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Объём партии составляет 82 тыс. одноразовых медицинских масок.

Ожидается, что вскоре прибудет партия других средств индивидуальной защиты — одноразовых защитных костюмов, одноразовых халатов и перчаток для медицинских работников.

Две республиканских лаборатории провели 2 378 исследований материала от 2 333 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл подтверждено два случая коронавируса. Накануне в республике был введен режим самоизоляции для всех граждан.