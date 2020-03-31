Мадрид, , 15:22 — REGNUM По итогам февраля 2020 года в Испании было продано 94 620 новых автомобилей, что на 6% меньше, чем в феврале 2019 года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

В ANFAC прогнозируют дальнейшее падение продаж автомобилей на испанском рынке до 3% по итогам 2020 года.

В последний месяц зимы самыми продаваемыми в Испании моделями стали авто бренда Seat. В феврале машины этой марки приобрели 8556 человек, что на 1,7% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На втором месте по популярности машины французской компании Peugeot. За месяц их купили 7812 человек (-9,2%). Тройку лидеров замыкает немецкий бренд Volkswagen — 6880 авто (+2,7%).

На четвёртом и пятом местах автомобили компаний Renault (6290 ед.) и Toyota (6083 ед.).

Напомним, из-за низкого спроса автокомпания Seat заканчивает сборку и продажу своего минивэна Alhambra. Причём преемника у этого авто не будет. Вместо него автопроизводитель предложит совершенно новую модель.

Читайте также: По продажам автомобилей рынок России занял четвертое место в Европе