Москва, , 15:19 — REGNUM Россию ждёт повышение безработицы на полтора процента из-за разорения малого и среднего бизнеса. Об этом 31 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM учёный-экономист, министр экономики РФ (1992−1993) Андрей Нечаев.

«Значительная часть бизнеса закроется сейчас в принципе, малый и средний бизнес, особенно в тех секторах, которые пострадают не столько от коронавируса, сколько от тех ограничений и тех мер, которые в связи с этим вводятся», — сказал он.

По мнению экономиста, уровень безработицы в России вырастет примерно на 1,5%.

«Разорится много малого бизнеса, где человек формально был самозанятым, занимался собственным делом, а в качестве сотрудников часто были гастарбайтеры. Поэтому формально он не пойдёт на биржу [труда], но реально это будет скрытая безработица», — считает эксперт.