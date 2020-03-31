Джакарта, , 15:17 — REGNUM В разгар вспышки коронавируса Индонезия экспортировала 20 тонн риса марки премиум в Сингапур, сообщает Antara.

Издание отмечает, что правительство продолжит поощрять производство риса для удовлетворения потребностей в экспорте.

Кроме того, ожидается, что правительство продолжит наращивать усилия по продвижению риса Pandan Wangi Cianjur.

По данным министерства сельского хозяйства Индонезии, излишек риса составляет около 7,7 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство социальных дел Индонезии и ЮНИСЕФ совместно работают над тем, чтобы защитить детей от распространения коронавируса.

Читайте также: Власти Индонезии и ЮНИСЕФ сотрудничают в сфере защиты детей от COVID-19