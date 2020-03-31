Москва, , 15:16 — REGNUM Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин поручат министрам энергетики начать консультации по ситуации на рынке нефти, заявил 31 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

При этом он не назвал сроки начала консультаций между министрами. Песков добавил, что проинформирует СМИ, если Путин запланирует встретиться с министром энергетики Александром Новаком до начала двусторонних консультаций с США.

Представитель Кремля добавил, что Москва и Вашингтон согласны с тем, что действующие мировые цены на нефть не в интересах двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что справедливой ценой на нефть, которая позволит функционировать рынку нормально, находится в пределах $45−55 за баррель.