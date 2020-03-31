Ижевск, , 15:11 — REGNUM В Удмуртии наблюдается постепенное снижение ажиотажного спроса на продукты питания, запасы продовольствия на складах обеспечат потребность от трёх дней до одного месяца, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Так, наблюдается даже снижение цен на гречку — в среднем крупа подешевела с 63 до 61 рубля за кг. Наблюдается также снижение цен на картофель, молоко жирностью 2,5%, овсяную крупу, хлеб. При этом все ещё повышается цена на куриные яйца, рис и пшенную крупу.

По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, регион обеспечен продовольствием и товарами не только первой необходимости, но и длительного хранения. Уровень продовольственной безопасности республики — один из самых высоких в стране. Обеспеченность мясопродуктами, молоком, яйцом составляет от 111% до 206%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18:00 по местному времени 31 марта в республике начнет действовать режим всеобщей самоизоляции. В его рамках жители смогут покинуть квартиры и дома только для похода ха продуктами питания, лекарствами, для выноса мусор и выгула животных.