Варшава, , 15:20 — REGNUM Почти треть украинских мигрантов потеряли работу в Польше в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило издание Wirtualne Media со ссылкой на результаты опроса, проведённого IRCenter.

Согласно данным опроса, пандемия повлияла на жизнь 60% опрошенных. 30% потеряли работу или были вынуждены её ограничить, у 27% возникли другие проблемы с трудоустройством, а 3% — потеряли жильё.

Половина украинских мигрантов не боится инфекции, отметили авторы опроса.

Напомним, за две недели марта на Украину из Польши вернулись 89 тыс. человек, что по словам пограничников стало «настоящим побегом в беспрецедентных масштабах». Основная часть людей работала в польской сфере обслуживания.

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