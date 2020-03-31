Минск, , 15:09 — REGNUM Александр Лукашенко поручил главе Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу проработать вопрос организации внеочередной встречи лидеров Евразийского экономического союза. Об этом он заявил 31 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лидеры постсоветских республик обсудили «вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности», сказано в официальном сообщении. Там отмечено: «Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».

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Пашинян и Лукашенко оценили функционирование систем здравоохранения в контексте пандемии коронавируса COVID-19. Они обсудили также инициативу Лукашенко о созыве внеочередной встречи глав государств ЕАЭС «для обсуждения возникших экономических вызовов».

«Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне, — сказано в официальном сообщении. — В развитие разговора белорусский лидер дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции».

Отмечено, что в случае согласия Владимира Путина и других глав государств ЕАЭС Лукашенко «предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций». Указано также, что альтернативой личной встрече может стать видеоконференция.