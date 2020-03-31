Москва, , 15:00 — REGNUM Отсутствие финансовых сбережений у людей — устоявшаяся модель экономического поведения граждан России. Об этом 31 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя результаты социологического исследования научно-технического центра «Перспектива».

Лишь около трети респондентов, отвечая на вопрос «хватает ли вам денег до следующей зарплаты/стипендии?», ответили утвердительно.

Экономист уверен, что даже те, кто обладает средствами, не привыкли говорить об этом.

«Есть, конечно, какие-то гробовые, они не в счёт, плюс ко всему никто не хочет рассказывать, у нас так исторически сложилось, посторонним о своем материальном состоянии, не хотят просто. Это природная недоверчивость, один из любимых русских вопросов: «Вы с какой целью интересуетесь?» Он не на пустом месте возник, он возник из-за опасения того, что придёт какой-либо человек и отберёт последнее. Поэтому проще сказать «нет», — отметил он.

Тем не менее, считает Кричевский, для социологов сравнивать по московским меркам происходящее по всей России — некорректно и непрофессионально.

«Вы живете в Москве — у вас нет сбережений, вы живёте в Омске — у вас нет сбережений… Это же два разных мира, там люди живут по-другому, там люди живут с другим рационом, с другими запасами, с натуральными источниками получения даже не доходов, а пропитания. Например рыбалка, охота», — сказал экономист.

И если в Москве кажется, что прожить на 15−25 тысяч в месяц невозможно, то вся Россия именно так и живёт, заявил эксперт.

«Ну да, ну кризис, ну так у них [жителей немосковской России] кризис перед каждым днём… Это другая Россия», — сказал Кричевский.