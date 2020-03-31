Симферополь, , 14:55 — REGNUM Частота полётов в аэропорт Симферополь в начале апреля на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции рекордно сократится. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в пресс-службе аэропорта.

«Только с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилёт и вылет. Значительное сокращение рейсов прогнозируется в течение всего апреля 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

По прогнозу специалистов, при сохранении наблюдающейся отрицательной динамики, в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь может снизится по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 60% — около 170 тыс. пассажиров и более.

Напомним, по данным Международной ассоциации аэропортов, общее снижение объёмов перевозок в 33 крупнейших аэропортах России на 30 марта составило 70%.