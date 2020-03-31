Москва, , 15:04 — REGNUM Рынок жилья в Москве взял «паузу» из-за связанных с распространением коронавируса карантинных мер. Об этом 31 марта заявила председатель комитета по развитию рынка недвижимости московского отделения «Деловой России» Анна Лупашко на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, каким образом рынок недвижимости в столице отреагировал на карантинные меры, как в плане аренды, так и купли-продажи жилья.

«Отреагировал паузой. Не могу сказать, что вообще нет просмотров (квартир — прим. ИА REGNUM). Просмотры есть», — сказала Лупашко.

При этом в Москве при просмотре недвижимости потенциальными арендаторами или покупателями ужесточились меры санитарного сопровождения. Уже примерно три недели просмотры квартир в Москве осуществляются при наличии медицинских масок, бахил и одноразовых перчаток у посетителей. Такая мера была введена как стандарт для членов Московской ассоциации риелторов, отметила представитель «Деловой России».

«Рынок взял паузу не только в сделках аренды недвижимости, но и её продажи. Но тот спрос, который есть, особенно в секторе ипотечных сделок, мы не можем реализовать, потому что банки переориентированы на другие, более первоочередные выдачи кредитов. Поэтому люди с одобренными кредитами не могут завершить сделки, потому что им не выдают деньги в банке, и мы это фиксируем в течение уже недели», — сказала Лупашко.

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