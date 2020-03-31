Бишкек, , 14:46 — REGNUM Власти Киргизии решили выделить из фонда материальных резервов 10 000 тонн муки, которую распределят среди малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В аппарате правительства подчеркивают, что государство и дальше будет выделять необходимый объем продуктов для того, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям граждан.

Также помощь в виде продовольственных наборов малоимущим и многодетным семьям обещают предоставить представители бизнеса и неравнодушные граждане.

«На первом этапе помощь будет оказана жителям городов Бишкек и Ош, где экономическая деятельность существенно ограничена и многие семьи остаются без источников заработка. В дальнейшем, данный механизм оказания помощи будет внедрен во всех районах страны», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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