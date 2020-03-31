Москва, , 14:43 — REGNUM

Российские власти начали несколько «раздевать» тех, кто благодаря существующей несправедливой системе сумел себя обеспечить «выше крыши», и перед лицом реалий «коронакризиса» такие меры будут расширяться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 31 марта, комментируя итоги исследования центра «Перспектива».

Ранее РБК сообщило, что, по данным этого исследования, почти две трети граждан России (63,6%) не имеют никаких накоплений, а большинству тех граждан, у кого накопления есть, в случае потери доходов они помогут прожить в лучшем случае 6 месяцев.

«Приведённые в опросе цифры печальны, но абсолютно предсказуемы. К такому положению нас вели все 1990-е и 2000-е годы. При этом высший слой — 5−7 процентов — только богатели и богатели.

Жить без сбережений сложно было даже в советское время, когда ты мог положиться на государство и в получении хорошо оплачиваемой работы, и в образовании детей, и в собственном лечении, и в предоставлении тебе достойной пенсии, и в недопущении эпидемий. В 1960 году за три недели в СССР остановили завезённую из Индии черную оспу. В 1970 году быстро справились с эпидемией холеры на Черноморском побережье и побережье Каспия. Сделано это было без введения всеобщих карантинных мер.

Если же вернуться к сегодняшней печальной социально-экономической данности, то правительство вынуждено будет с ней как-то справляться — ведь ему надо, чтобы по завершении коронакризиса люди всё-таки пришли и подтвердили уже оформленные виде закона поправки в Конституцию. Для этого наши руководители начали несколько «раздевать» тех, кто благодаря существующей несправедливой системе сумел себя обеспечить, как говорится, «выше крыши». Думаю, что перед лицом приведённых реалий такие меры будут расширяться.