Рим, , 14:44 — REGNUM По итогам февраля 2020 года в Италии было реализовано 162 793 машины, что на 8,8% ниже уровня прошлого года. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

По данным ANFIA, за два первых месяца текущего года в Италии было реализовано 318 545 единиц новых автомобилей, что на 7,3% ниже уровня прошлого года.

Самыми покупаемыми в Италии машинами являются модели бренда Fiat. За февраль эта марка продала 27 801 машину, что на 4,4% больше, чем за февраль прошлого года.

На втором месте по популярности в Италии автомобили немецкой компании Volkswagen. Их продажи за месяц составили 16 172 единицы, что на 1,2% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкают французские модели Peugeot с результатом 10 811 реализованных машин. Здесь наблюдается падение продаж на 4,3%.

Четвёртое и пятое места занимают автомобили компании Ford (10 773 ед.) и Renault (9861 ед.).

Ранее итальянская автокомпания Fiat Chrysler Automobiles объявила, что на некоторых своих предприятиях в Италии приостанавливает сборку автомобилей в связи с эпидемией нового коронавируса.

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