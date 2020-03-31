Москва, , 14:21 — REGNUM Главу правительства РФ Михаила Мишустина просят освободить ряд отраслей от выплат страховых взносов, в том числе пенсионных отчислений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом говорится в письме Мишустину за подписью главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).

«В адрес депутатов поступают обращения от представителей бизнес-сообществ по вопросам реальной поддержки предпринимателей наиболее пострадавших отраслей экономики (туризм, культура, авиасообщение, сфера услуг, организация питания и др.) в части временного освобождения предпринимателей от уплаты страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии, на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование от несчастных случаев», — отмечается в документе.

По мнению Нилова, «указанные меры поддержки действительно помогут снизить финансовую нагрузку на предприятия и тем самым дадут стимул к сохранению большего количества рабочих мест, уходя от вынужденного увольнения сотрудников».

На фоне коронавируса в России наблюдается спад экономики.

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