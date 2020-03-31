Сеул, , 14:22 — REGNUM Новым главой южнокорейской компании KIA Motors Corporation назначен Хо-сунг Сонг. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В свою очередь предыдущий глава автопредприятия Хан-ву Пак назначен на должность советника. На этом посту он продолжит помогать компании в реализации бизнес-задач.

Что касается Хо-сунг Сонга, то ранее он занимал пост исполнительного вице-президента и руководил глобальными операциями автокомпании. На новой должности Сонг займётся реализацией программы Plan S. Её целью является завоевание основных позиции в автоиндустрии будущего — переход от бизнес-структуры, которая ориентирована на изготовление машин с двигателями внутреннего сгорания, к сборке электрокаров и автопилотируемых авто.

Напомним, до конца 2025 года KIA планирует создать модельный ряд из 11 моделей с электромотором.

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