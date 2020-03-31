Сеул, , 14:24 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor планирует открыть центр инноваций Hyundai Mobility в Сингапуре для развития технологий будущего. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, строительство центра инноваций планируется начать в мае текущего года в промышленном комплексе Джуронг на участке общей площадью 44 000 кв. м. По предварительным данным, строительство объекта завершится в мае или в конце второй половины 2022 года.

В компании отметили, что с точки зрения технологий будущего и новых двигателей роста Сингапур в Юго-Восточной Азии является странной инноваций.

Кроме того, с созданием центра компания надеется повысить узнаваемость бренда в странах АСЕАН.