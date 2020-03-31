Стокгольм, , 14:38 — REGNUM По прогнозам шведских властей, безработица в стране будет продолжаться еще значительное время и только усиливаться. Об этом заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции.

В ходе ее проведения Андерссон представила экономический прогноз правительства Швеции, который основывается на последствиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 31 марта сообщила шведская служба Sveriges Radio.

«Резкое падение уровня занятости является естественным в ситуации, когда все больше людей становятся безработными. Таким образом, ожидается, что резкий рост безработицы достигнет 9% и останется на один год, но затем уменьшится, когда спрос восстановится», — заявила министр финансов Андерссон.

Согласно прогнозу ее ведомства, ВВП Швеции также упадет на 4%. По словам Магдалены Андерссон, это является чрезвычайной ситуацией для национальной экономики. Замедление, в свою очередь, является более серьезным, чем то, которое обычно наблюдается во время финансового кризиса.

Так, по оценкам министра, число вновь зарегистрированных безработных в Службе занятости Швеции выше, чем во время кризиса 1990-х годов. Но она отметила, что, в отличие от предыдущих кризисов, по прогнозам специалистов, экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами по мере спада коронавирусной инфекции COVID-19.