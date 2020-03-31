Москва, , 13:58 — REGNUM В условиях нестабильности цен на нефть и общей неопределенности с ситуацией вокруг коронавируса курс доллара в апреле будет колебаться около отметки 80 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Новая денежная накачка со стороны Федрезерва США начнет действовать не сразу, а через 3−6 месяца, как и в 2009 году. Таким образом, только в начале июля можно будет говорить о хотя бы незначительном укреплении рубля.

Более 60% жителей России не имеют никаких сбережений. А большинство тех, кто все-таки имеет накопления, истратят их в случае потери работы максимум за полгода.

В последние годы Банк России активно снижал ключевую ставку, правительство объявило пенсионную реформу. У среднего класса просто не осталось выбора кроме рынка акций. Однако последние события превратили данные инвестиции в пепел. Радует одно — основная часть российских сбережений рублевые.

А фундаментально рубль намного сильней, чем принято считать. Причин несколько. На фоне карантина резко сократится импорт, а значит, торговый баланс останется в плюсе. Бюджетное правило гарантирует предложение валюты на рынке. К тому же, возможны дополнительные расходы за счет Резервного фонда.

Карантин, налог на депозиты и падение рубля вызвали беспокойство у части российских граждан. Могут ли быть заморожены под каким-либо предлогом вклады, особенно превышающие миллион рублей? Мой ответ — нет.

В Кремле давно рыночники, а не коммунисты. Все прекрасно понимают, что административные методы — это не самый лучший выбор. Если же говорить о «Сбербанке», то по факту его обязательства перед гражданами — это квазисуверенный долг. И дефолта по нему Владимир Путин никогда не допустит», — считает эксперт.

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