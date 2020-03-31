Волгоград,
31 марта 2020, 13:56 — REGNUM
Волгоградские общественные организации ведут работу по информированию областных предпринимателей и одновременно получают от них «обратную связь», в дальнейшем передавая просьбы и пожелания бизнесменов местной власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 31 марта, участник Конкурса «Лидеры России. Политика», депутат Волгоградской городской думы Руслан Морзов.
«По линии нашей региональной организации руководителей мы занимаемся информированием предпринимателей по тем мерам, которые власть принимает для их поддержки в нынешней ситуации. Сейчас, к примеру, вводится новый режим карантина — нужно сообщить, как именно бизнес должен этот режим исполнять.
Кроме того, мы проводим, что называется, «сбор болевых точек бизнеса«. Выясняем, что именно требуется предпринимателям для выхода из нынешней непростой ситуации, доносим мнения и пожелания бизнесменов до власти. Сегодня утром было совещание с участием губернатора, на котором профильный комитет предложил первый пакет мер поддержки — в отношении девяти отраслей, в наибольшей степени пострадавщих от ограничений, вызванных пандемией.
Другими словами, наша задача — информировать предпринимателей и руководителей и в то же время получать от них обратную связь.
Кроме того, по линии «Единой России» мы доносим до граждан актуальную информацию о введенных ограничениях. Прием граждан продолжается, но проходит дистанционно. Сегодня, к примеру, граждане спрашивают о новых ограничениях в передвижении по городу и в работе трансопрта. Пожилых людей мы перенаправляем в те волонтерские центры, которые готовы оказывать им поддержку, покупать и доставлять им продукты«, — отметил Руслан Морзов.