Волгоград, , 13:56 — REGNUM

Волгоградские общественные организации ведут работу по информированию областных предпринимателей и одновременно получают от них «обратную связь», в дальнейшем передавая просьбы и пожелания бизнесменов местной власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 31 марта, участник Конкурса «Лидеры России. Политика», депутат Волгоградской городской думы Руслан Морзов.

« По линии нашей региональной организации руководителей мы занимаемся информированием предпринимателей по тем мерам, которые власть принимает для их поддержки в нынешней ситуации. Сейчас, к примеру, вводится новый режим карантина — нужно сообщить, как именно бизнес должен этот режим исполнять.

Кроме того, мы проводим, что называется, « сбор болевых точек бизнеса « . Выясняем, что именно требуется предпринимателям для выхода из нынешней непростой ситуации, доносим мнения и пожелания бизнесменов до власти. Сегодня утром было совещание с участием губернатора, на котором профильный комитет предложил первый пакет мер поддержки — в отношении девяти отраслей, в наибольшей степени пострадавщих от ограничений, вызванных пандемией.

Другими словами, наша задача — информировать предпринимателей и руководителей и в то же время получать от них обратную связь.