Минск, , 14:08 — REGNUM Цены на российские углеводороды обсудили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе 31 марта. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Инициатива разговора исходила от армянской стороны. Лидеры обсудили функционирование экономики в непростых текущих условиях, проблемы и сложности. Так, Лукашенко и Пашинян констатировали, что цены на углеводороды, которые обе страны получают из России, завышены.

В частности, цены на природный газ, очевидно, «не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», отмечено в сообщении.

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