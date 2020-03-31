Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве готовится второй пакет мер поддержки для бизнеса. Об этом 31 марта заявила уполномоченная по правам предпринимателей в столице Татьяна Минеева на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, соответствующие меры рассматриваются на оперативном штабе по поддержке предпринимательства в столице. Причем среди прочего планируется оказать поддержку индустрии красоты.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель московской «Деловой России» Денис Назаров заявил о необходимости ввести льготное кредитование предприятий независимо от их размеров.

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