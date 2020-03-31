Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Казахстан вводит временный запрет на ввоз бензинов, дизельного и авиационного топлива из России, сообщили 31 марта в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Запрет вводится с 1 апреля и будет действовать три месяца. Кроме того, приостанавливается ввоз автомобильным транспортом сырой нефти и нефтепродуктов, полученных их битумных пород, циклических углеводородов и смазочных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Казахстан продлил на шесть месяцев запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Эта мера вводится для исключения дефицита топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан продлит запрет на вывоз бензина автотранспортом