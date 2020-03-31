Москва, , 13:38 — REGNUM В правительстве предусмотрели для субъектов РФ отсрочку по расчётам с федеральным бюджетом по выплате кредитов. Об этом 31 марта сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам.

Министр отметил, что будут расширены меры поддержки российских регионов.

«Мы предусмотрели отсрочку по расчетам субъектов РФ с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 млрд рублей в текущем году. Эти средства будут также направлены на решение вопросов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией», — сказал он.