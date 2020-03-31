Киев, , 13:34 — REGNUM Норма о том, что на Украине нельзя продавать более 100 гектаров земли в одни руки, которую власть называет «предохранителем», по сути является фикцией, заявил 31 марта украинский экономист Алексей Кущ.

«Без четкого механизма контроля за фиктивной концентрацией земель, эта норма является мертворожденной», — утверждает специалист.

Кущ отмечает, что на Украине успешно работают так называемые «конгломераты ФОП-ов» (физлиц-предпринимателей), когда крупные компании на самом деле состоят из корпоративной вывески и сотен предпринимателей, зарегистрированных на родственников, друзей и сотрудников, что позволяет им оперировать миллиардными оборотами на едином налоге.

«Что помешает нашим лендлордам создать такие же конгломераты из сотен фиктивных собственников земель? Никто и ничто. Более того, любые риски можно минимизировать, взяв эти паи в залог под фиктивные займы», — подчеркивает эксперт.

Также Кущ подчеркивает, что открытие рынка земли для юридических лиц рассчитано аккурат к достижению экономикой «точки дна», когда субъектность страны будет понижена очень сильно.

«Понижена настолько, что у меня есть большие сомнения на счет того, что к тому времени у нас будет парламент, способный противостоять списанию земельных активов в пользу кредиторов», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли. Власти заявили, что это делается по требованию МВФ, поскольку без кредитов фонда Киев не справится с нынешним экономическим кризисом. Документом предполагается, что с июля 2021 года покупать землю смогут только физические лица — до 100 га в одни руки. С 1 января 2024 года покупать землю смогут и компании, при этом лимит и для физических лиц, и для юридических лиц составит 10 тыс. га.