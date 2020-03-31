Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Частные арендодатели в Петербурге пока не реагируют снижением ставок на экономические ограничения на фоне коронавируса. Об этом сообщил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Арендные платежи не снижаются по состоянию на прошлую неделю. А во многих торговых центрах стоимость аренды помещений привязана еще до сих пор к бивалютной корзине у многих организаций. И, конечно, ретейл оказывается в очень сложной ситуации, когда выручки нет, когда введены ограничения на посещения торговых мест», — признал чиновник.

Он надеется, что частный бизнес пойдет навстречу арендаторам и будет ориентироваться на тренд, заданный правительством. Смольный ввел отсрочку по арендным платежам для пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса, а также гостиниц, в некоторых случаях вовсе обнулив второй квартал. Отсрочка введена до 31 декабря с последующей возможностью выплаты долга в рассрочку в течение 2021 года.

Тем не менее объявлять коронавирус форс-мажором на территории всего Петербурга, как того просили, в частности, рестораторы, власти не намерены.

«Формально можно признать эту историю, процедуру форс-мажором, но каждый отдельный случай должен рассматриваться отдельно, и не может быть веерное признание процедуры форс-мажором. То есть это через суд, крайние меры уже», — сказал Москаленко.