Минск, , 13:32 — REGNUM Национальный авиаперевозчик Белоруссии останавливает сообщение с Москвой, а также городами Украины и Казахстана. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба «Белавиа».

В сообщении говорится, что до 30 апреля самолёты компании не будут летать в Москву, с 31 марта по 14 апреля остановлены полёты в Нур-Султан и Алма-Ату, до 24 апреля не будет авиасообщения с Киевом, Одессой, Львовом и Харьковом.

Отмечается, что вернуть деньги за приобретённые билеты или изменить дату вылета можно до конца 2020 года, обратившись в кассы или представительство авиакомпании. Изменить дату вылета можно только один раз, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорты Алма-Аты и Нур-Султана с 1 апреля прекратят приём чартерных рейсов, пассажирское авиасообщение было приостановлено с 22 марта.

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