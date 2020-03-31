Москва, , 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов. Об этом 31 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчёта налога», — сказал он.

Глава правительства напомнил, что налог коснётся доходов, полученных в 2021 году, и требует уплаты лишь в 2022 году. При этом первые 60 тысяч полученного дохода не будут облагаться налогом.