Москва, , 13:22 — REGNUM Налог на доход, получаемый в виде банковских процентов, не будет распространяться на текущие счета граждан, включая зарплатные счета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 марта на совещании правительства по экономическим вопросам.

Он отметил, что текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, исключаются из расчёта налога на процентный доход. Это относится и к зарплатным счетам.

Налог на доход от банковских процентов введён в России не из-за текущей ситуации в экономике, он призван обеспечить стабильность финансово-экономической системы в долгосрочной перспективе.

Мишустин уточнил, что не будут облагаться налогом первые 60 тыс. рублей процентного дохода.

Читайте также: Налог с процентов по миллионным вкладам начнут взимать в 2022 году