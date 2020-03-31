Москва, , 13:21 — REGNUM Правительство России продолжит расширять и координировать поддержку российским предпринимателям, заявил 31 марта глава правительства Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Мишустин также представил президентский пакет экономических мер по поддержке предпринимателей, которые планируется принять в Государственной думе.

Глава правительства отдельно остановился на вопросе введения процентов на доход с банковских вкладов. «Речь не идет о текущей экономической ситуации, а о необходимости обеспечить стабильность бюджетной системы страны», — сказал Мишустин. Налог коснётся только доходов, которые будут получены в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом.

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