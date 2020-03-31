Сеул, , 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания намерена сосредоточиться на выпуске дисплеев, в производстве которых используется технология Quantum Dot (QD), чтобы увеличить доходы компании и конкурентоспособность на рынке.

Отмечается, что производство LCD-панелей седьмого и восьмого поколения завершится в четвертом квартале текущего года.

Ранее, 18 марта, представители компании сообщили, что намерены к 2025 году инвестировать в развитие и производство телевизоров на квантовых точках (QD) 13 трлн вон (~$10,6 млрд).

Квантовые точки — это кристаллы, которые светятся, когда подвергаются воздействию тока или света. Некоторые исследователи заявляют, что дисплеи на квантовых точках могут иметь сниженное в пять раз энергопотребление по сравнению с LCD-дисплеями, а также более продолжительный срок службы по сравнению с OLED-дисплеями.