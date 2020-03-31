Киев, , 13:10 — REGNUM Новый министр финансов Украины Сергей Марченко начал свою работу с заявления о необходимости выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.

Слова министра цитирует 31 марта пресс-служба украинского минфина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Марченко, в переговорах с международными партнерами прежде важно защищать интересы Украины и ее граждан, однако министр не уточнил, как именно это нужно делать.

Что касается внутренней ситуации, Марченко намерен значительно усилить «фискальный каркас» страны.

«Это особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада Украины со второй попытки назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны, уволив с этого поста Игоря Уманского, проработавшего в правительстве менее месяца.

Стоит отметить, что Марченко является первым в нынешнем правительстве Украины ярко выраженным чиновником «эпохи Порошенко»: в 2016—2019 гг. он занимал высокие посты в администрации президента и министерстве финансов.

В ситуации нынешнего экономического кризиса резко активизировались разговоры о возможном дефолте Украины, который в нынешнем году предстоят пиковые выплаты по своему внешнему долгу.