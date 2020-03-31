Тбилиси, , 13:04 — REGNUM На время действия строгого карантина в Грузии с 31 марта запретили продавать алкоголь. Об этом говорится в постановлении грузинского правительства.

«На время чрезвычайного положения запрещается работа объектов, осуществляющих торговлю вином, пивом и другими алкогольными напитками», — говорится в постановлении.

Кроме того, предприятиям общепита разрешается работать только посредством доставки продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, строгий карантин для профилактики распространения коронавируса в Грузии введен с 31 марта до конца действия режима чрезвычайного положения — 21 апреля. Ограничен выход на улицу, приостановлена работа общественного транспорта, запрещено собираться группы более трех человек.

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