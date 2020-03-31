Киев, , 12:49 — REGNUM Политическому руководству Украины уже сейчас пора подумать об условиях следующего транша МВФ, заявил 31 марта политический эксперт Владимир Грановский, комментируя законы, принятые накануне Верховной радой.

«Угроза дефолта ушла, но не следует забывать — скоро она вернётся. Мы своих не оставим в беде на долгое время», — иронизирует политолог.

Также он отмечает, что было бы правильно уже сейчас проинформировать граждан Украины, что им придется отдать и чем оплатить за «столь любезные услуги стратегических партнеров и надежных друзей».

В завершение Грановский высказывает мнение, что условия следующего транша МВФ для Украины будут «ещё слаще».

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 31 марта Верховная рада усилиями партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность» приняла закон о продаже земли. До этого, 30 марта, был принят закон, меняющий условия работы на банковском рынке страны. Принятие этих законов было категорическим условием МВФ для дальнейшего кредитования Украины. Как заявляют власти в Киеве, общий объем траншей от фонда может составить 10 и более млрд долларов.