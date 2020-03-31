Гаага, Нидерланды, , 12:43 — REGNUM Совместный проект по строительству в США завода для сжижения газа покинула англо-голландская компания Shell. Такое решение принято из-за неблагоприятных условий на рынке, говорится в сообщении компании.

Директор Shell по газу и новым видам энергии Маартен Ветселаар отметил, что текущий момент является не самым подходящим для инвестиций. На прошлой неделе в компании утвердили предложения, призванные укрепить устойчивость бизнеса.

Предполагалось, что Shell и Energy Transfer построят завод на американском СПГ-терминале Lake Charles. Мощность завода, согласно проекту, должна была составить 16,45 млн тонн в год.