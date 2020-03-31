Абу-Даби, , 12:44 — REGNUM В связи с распространением коронавируса Ассоциация южнокорейцев в ОАЭ (Korean Association U.A.E.) приступила к реализации плана по эвакуации граждан Южной Кореи на родину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ассоциации.

По их словам, 10 апреля южнокорейская авиакомпания Korean Air совершит чартерный рейс из ОАЭ в Южную Корею. По предварительным данным, данным рейсом на родину вернутся около 200 человек.

Напомним, что с 25 марта правительство ОАЭ временно запретило пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны. Запрет будет действовать в течение двух недель.

По состоянию на 30 марта, в ОАЭ коронавирус был выявлен у 611 человека, пять человек скончались.