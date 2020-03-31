Киев, , 12:39 — REGNUM Экономический кризис на Украине является, в первую очередь, промышленным, а не финансовым, заявил 31 марта в эфире одного из телеканалов страны украинский министр экономики Игорь Петрашко.

«Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, есть ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности», — отметил министр.

Выход в ситуации он видит в следующих шагах — привлечь государственный ресурс через закупки, чтобы стимулировать производство на Украине, а также создание условий для равного доступа к кредитным ресурсам.

«Я считаю одной из основных проблем украинской экономики — почему кризис начался довольно давно — украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия», — заявил Петрашко.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным украинского госстата, за первые два месяца этого года спад промпроизводства на Украине составил 3,1%. Таким образом, украинская промышленность падает уже 10 месяцев подряд. По мнению экспертов, по итогам марта из-за объявленного в стране карантина падение промышленности может ускориться до 25%.