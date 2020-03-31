Приштина, , 12:40 — REGNUM Правительство самопровозглашенного Косово 30 марта приняло Экстренный пакет фискальных мер, призванный смягчить социально-экономические последствия коронавируса. С инициативой о принятии данного пакета выступил и.о. премьер-министра Косово Альбин Курти. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, данный пакет предусматривает увеличение всех социальных выплат за апрель и май вдвое, увеличение социальных выплат на 30 евро для тех категорий населения, которые получают лишь один вид социальных выплат, размер которого составляет менее ста евро. Выплаты будут получать и те, кто был исключен из соответствующих списков в связи с неявкой в институты государственной власти для их обновления в январе-марте 2020 года.

Также правительство самопровозглашенного Косово обеспечит выплаты в размере до 170 евро всем жителям края, лишившимся возможности для заработка из-за коронавируса. Также пакет предусматривает поддержку бизнеса и другие выплаты — общий размер выплат по пакету составит около 170 миллионов евро.

Бюджет самопровозглашенного Косово, принятый 15 марта 2020 года, предусматривает, что доходная часть бюджета края в 2020 году составит 2 миллиарда 20 миллионов евро. Однако очевидно, что в связи с коронавирусом доходы бюджета существенно сократятся. Таким образом, теперь Косово ещё более, чем прежде, зависит от внешних поступлений.

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