Новосибирск, , 12:26 — REGNUM Современные условия сложной эпидемиологической обстановки накладывают серьёзные обязательства на российское руководство относительно стабилизации рынка труда. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Михайлова.

Елена Михайлова

«Указ президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» продемонстрировал в полной мере готовность государства оперативно реагировать на возникающую неопределенность в отношениях между работодателями и наёмными работниками и применить на практике новые инструмент регулирования рынка труда. Данный указ вызвал неоднозначную реакцию в предпринимательском сообществе. Если проанализировать комментарии в социальных сетях и частные мнения работодателей, то становится очевидным, что бизнес-среда воспринимает такое воздействие на себя как угрожающее собственному финансовому благополучию, либо вообще игнорируется. Можно услышать такой риторический вопрос «Почему я должен платить из своего кармана работникам, которые отдыхают? Где я возьму деньги на заработную плату, если заказы отменятся и сделки срываются?» Действия руководства страны понятны и вполне оправданы. В таких сложных условиях важно обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в стране одновременно с защитой прав граждан в области трудовых отношений. В этой связи очень много зависит от социальной ответственности российского бизнеса и его гражданской сознательности. У частных предпринимателей есть две возможные реакции на существующее положение: создать работникам невыносимые условия, чтобы принудить их к расторжению трудовых соглашений, нарушая законодательство (такие случаи активно обсуждаются в профессиональном сообществе) или осознать себя полноценным членом общества, зависящим от его благополучия, стабильности и устойчивости, и направить все усилия на сохранение рабочих мест. Новая ситуация на рынке труда даёт возможности российскому бизнесу показать себя как более зрелого субъекта рыночных отношений, добровольно берущего на себя социальные функции, наравне с государством, и, тем самым, вызывающего ответную реакцию доверия и поддержки со стороны общества. Насколько данные возможности будут реализованы, мы увидим в будущем».