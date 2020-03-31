Рига, , 12:23 — REGNUM Авиакомпания AirBaltic, которая планирует отказаться от эксплуатации Boeing 737−300 и Bombardier Q400 NextGen, будет осуществлять перелеты только на воздушных судах Airbus. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщил генеральный директор латвийской авиакомпании Мартиньш Гаус.

По его словам, в настоящий момент у AirBaltic насчитывается 22 самолёта марки Airbus A220 и ещё 18 воздушных судов латвийский перевозчик имеет право заказать.

Гаусс считает, что на докризисные объёмы авиакомпания выйдет не ранее 2021 года или позднее. В 2019 году AirBaltic перевезла 5,049 млн пассажиров, а убытки компании составили 7,7 млн евро.

Из-за кризиса вспышки коронавируса Гаус ранее заявил о сокращении штата на 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта правительство Латвии концептуально поддержало увеличение основного капитала AirBaltic на 150 млн евро.