Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Проблемы с исполнением бюджета в Грузии, связанные с пандемией коронавируса, могут возникнуть уже в апреле. Такое заявление сделал перед журналистами председатель финансово-бюджетного комитета грузинского парламента Ираклий Ковзанадзе, 31 марта сообщает агентство Report.

«Уверен, что первый квартал мы завершим в соответствии с планом. Но проблемы возникнут в апреле», — сказал Ковзанадзе.

Он спрогнозировал падение экономики страны в текущем году, но выразил уверенность, что после завершения кризисного периода она быстро восстановится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии статистические службы отметили снижение ряда экономических показателей в начале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса в стране были закрыты горнолыжные курорты, а также запрещен въезд иностранцев, что остановило работу туристического бизнеса и сопутствующих предприятий.

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