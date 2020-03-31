Москва, , 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода.

Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

«Заемщик имеет право обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы в срок до шести месяцев, если у соответствующего заёмщика доходы за предшествующие месяцы снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30 и более процентов. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней — по ипотечным кредитам и на 14 дней — по потребительским кредитам», — сообщил Аксаков.

Обратиться за каникулами можно будет по телефону.

Определен и срок погашения кредитов после полугодовых каникул.

Третье чтение состоится 1 апреля.