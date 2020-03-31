Варшава, , 12:02 — REGNUM Страны Евросоюза одобрили предложенный Еврокомиссией план действий для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса, предусматривающий выделение на эти цели 37 млрд евро.

Согласно решению Европарламента, Польша сможет использовать почти 7 миллиардов 400 миллионов евро из инвестиционного фонда ЕС, которые были уже выделены ей, но предназначались на другие цели.

Как поясняет «Польское радио», Еврокомиссия предложила государствам союза не возвращать неиспользованные средства по целевым программам, которые в соответствии с установленным порядком возвращаются в бюджет ЕС, а направить их на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса. Депутаты Европарламента согласились с этим предложением.

Из этой суммы Польша должна была вернуть в бюджет ЕС 1 миллиард 125 миллионов евро неиспользованных средств, теперь этого делать не надо.

Во вторник, 31 марта, Евросоюз также разъяснил, что средства их Фонда солидарности ЕС, которые предназначены для ликвидации последствий стихийных бедствий, можно использовать для поддержки системы здравоохранения. Это дополнительно по 800 миллионов евро для каждого из государств-членов ЕС.

Средства, полученные Польшей от Евросоюза, будут направлены на поддержку здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также на стимулирование рынка труда.