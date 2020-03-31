Пермь, , 11:54 — REGNUM В Пермском крае больницы получили 15 тыс. масок от местного производителя — предприятия «Уралец Н». Еще 14 предприятий готовы запустить или уже ведут производство средств индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Первая партия масок уже поступила в медицинские учреждения. Также маски переданы волонтерам, которые помогают пожилым и маломобильным пермякам в условиях карантина.

В региональном минздраве подчеркнули, что в первую очередь макси получат службы жизнеобеспечения населения — медучреждения, скорая помощь, транспортные организации и стратегические предприятия. Именно здесь происходит наибольшее число контактов с больными или потенциально больными людьми, которые могут стать переносчиками заболевания.

Примечательно, что маски от пермского производителя можно использовать непрерывно до восьми часов. Месячная мощность предприятия составляет 300 тыс. штук.

В сутки предприятия региона отшивают более 53 тыс. штук масок и спецодежды. Также в Пермском крае производят защитные очки, химпродукцию для дезинфекции, дезинфицирующее оборудование, средства для рук и спиртовые салфетки.