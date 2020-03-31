Сеул, , 11:58 — REGNUM Восемь из десяти центров и компаний в Южной Корее, работающих в области НИОКР, испытывают трудности в связи с распространением коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие представители 1800 центров и предприятий, 80% респондентов отметили, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на проведение исследований и разработки.

Более 50% респондентов также отметили, что в нынешних условиях сократят объёмы инвестиций в разработки и исследования. Предполагается, что многие учреждения также могут сократить план найма новых сотрудников.

Известно, что сегодня, 31 марта, представители министерства науки и информационно-коммуникационных технологий провели видеоконференцию с представители двадцати исследовательских центров и компаний, в рамках которой узнали о трудностях, с которыми сталкиваются исследователи.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.