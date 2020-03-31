Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Работа пунктов обмена валюты приостановлена на всей территории Грузии в рамках борьбы с распространением коронавируса. Заявление об этом 31 марта распространил грузинский Национальный банк.

По сообщению Нацбанка, кроме пунктов обмена закрываются и другие финансовые объекты, в том числе фондовые биржи и регистраторы ценных бумаг. Им разрешается продолжать деятельность удаленно, через средства связи.

Исключение сделано для коммерческих банков, операторов платежных систем, микрофинансовых организаций и агентов, обслуживающих банкоматы. Банкоматы также продолжат свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Грузии введен повсеместный карантин, начал действовать комендантский час. Жителям предписано без крайней необходимости не выходить из домов.

Стоит также отметить, что курс национальной валюты Грузии, лари, на фоне пандемии коронавируса начал падать. 13 марта он достиг исторического минимума. Отчасти эксперты объяснили это паническими настроениями среди грузинского населения.

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